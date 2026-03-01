Terrore in piazzale Sicilia | 20enne spara colpi di pistola davanti ad una scuola

Un giovane di 20 anni si è avvicinato all’ingresso di una scuola in piazzale Sicilia a bordo della sua auto. Mentre si trovava nel veicolo, ha messo fuori il braccio dal finestrino, ha impugnato una pistola e ha sparato un colpo in aria. L’episodio ha causato scompiglio tra gli studenti e i presenti nel cortile dell’istituto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

Si è avvicinato all'ingresso di un istituto scolastico, mentre era a bordo della sua auto, ha sporto il braccio dal finestrino, ha impugnato la pistola e ha esploso un colpo in aria. Momenti di terrore, all'ora di pranzo di giovedì 26 febbraio, in piazzale Sicilia a Parma. Un 20enne straniero è.