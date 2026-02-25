Mercato della droga vicino alla stazione arrestati due pusher

I carabinieri della stazione Indipendenza hanno sequestrato 30 dosi tra cocaina, eroina e hashish. Per i due arrestati è scattato anche l'allontanamento dalla 'zona rossa' I carabinieri li hanno fermati in via Amendola, sorprendendoli con addosso dosi di droga pronti per la vendita. È scattato così l'arresto per un 37enne e un 30enne, finiti nelle maglie dei controlli dei militari della stazione Bologna Indipendenza che pattugliano la ‘zona rossa’ della stazione, da via Boldrini a Piazza dei Martiri. È in questo quadrante di città - finito sotto la lente delle forze dell'ordine dopo recenti episodi di cronaca e operazioni contro la criminalità - che i cittadini avevano più volte denunciato al 112 la presenza di persone moleste. Oltre all'arresto per detenzione ai fini di spaccio, i due uomini sono stati colpiti dall'ordinanza della prefettura che impone l'allontanamento immediato dai luoghi del fatto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

