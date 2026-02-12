Fermato per un controllo aggredisce agenti della Polizia locale e carabinieri

Un controllo di routine si trasforma in un episodio violento a Mantova. Un uomo fermato dalla Polizia locale e dai carabinieri, invece di collaborare, li aggredisce. La situazione degenera ulteriormente una volta in caserma, dove l’uomo scoppia in una furia incontrollabile. La vicenda ha portato a interventi rapidi da parte delle forze dell’ordine, che sono riuscite a riportare la calma.

Mantova, 12 febbraio 2026 - Prima l' aggressione a un agente della polizia locale poi a i carabinier i e infine una folle furia una volta portato in caserma. Protagonista un tunisino 30nne, conosciuto alle forze dell'ordine che fermato per un controllo, probabilmente per l'abuso di sostanze alcoliche, con si agitava con movimenti incontrollati delle braccia e del corpo, ed alcune gocce del suo sangue colpivano l'occhio di un agente della Polizia Locale, costretto a ricorrere alle cure sanitarie presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Poma di Mantova. Il tutto mentre equipaggio del Radiomobile di Mantova, unitamente a una pattuglia della Polizia Locale, controllava ed identificavano varie persone nell'area antistante il supermercato "Esselunga".

