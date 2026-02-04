Tempesta solare il 5 febbraio | colpirà la Terra di striscio possibili effetti anche in Italia

Il 5 febbraio 2026, la Terra rischia di essere colpita da una tempesta solare che potrebbe causare disagi nelle reti elettriche e nei sistemi di comunicazione. Gli esperti prevedono che l’evento, sebbene di striscio, potrebbe comunque provocare blackout temporanei e problemi ai satelliti, anche in Italia. Le autorità monitorano la situazione e invitano la popolazione a prepararsi a possibili inconvenienti.

Il 5 febbraio 2026, la Terra si troverà al centro di un evento cosmico che potrebbe mettere a dura prova le infrastrutture tecnologiche del nostro pianeta. Una tempesta geomagnetica solare, generata da un'esplosione di grande portata avvenuta sul Sole il 2 febbraio alle 01:57, è attualmente in rotta verso la nostra atmosfera. L'evento, che ha coinvolto una gigantesca espulsione di massa coronale (CME) proveniente da una macchia solare instabile chiamata AR4366, non colpirà il nostro pianeta in pieno, ma di striscio, con un angolo di impatto che rende l'effetto imprevedibile. Secondo le stime del Centro NOAA, l'evento dovrebbe rientrare nella categoria G1, ovvero "moderato", ma già da oggi si moltiplicano i dubbi tra gli esperti: potrebbe essere molto più intenso di quanto annunciato.

