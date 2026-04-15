Il 16 e il 17 aprile 2026, la Terra si troverà a fronteggiare una tempesta geomagnetica di livello G2, considerata moderata, causata da un’espulsione di massa coronale proveniente dal Sole. Questa tempesta, che coinvolge le turbolenze solari, potrebbe avere effetti sulle comunicazioni e sui sistemi di navigazione, oltre a possibili interferenze con i segnali radio e satellitari. La NASA e altri enti monitorano attentamente l’evento per valutare eventuali ripercussioni.

Le turbolenze del Sole tornano a farsi sentire sul nostro pianeta. Tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile 2026, la Terra dovrebbe essere investita da una tempesta geomagnetica classificata come G2 (ovvero di intensità moderata). A darne l’annuncio è lo Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA, l’agenzia governativa statunitense specializzata in meteorologia e monitoraggio ambientale. La causa scatenante di questo evento è un’imponente espulsione di massa coronale (CME, acronimo di Coronal Mass Ejection) sprigionatasi dalla superficie del Sole nelle scorse ore. Questo fenomeno astronomico, per quanto suggestivo e fonte di preoccupazione ricorrente nell’opinione pubblica, rientra nella normale attività del nostro astro e produrrà, secondo gli esperti, effetti tecnologici gestibili senza particolari criticità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “E’ in atto un’espulsione di massa coronale”: una tempesta geomagnetica di classe G2 è in arrivo sulla Terra il 16 aprile, quali sono i rischi

Notizie correlate

Enorme buco coronale apparso sul Sole: “Presto punterà la Terra, possibile tempesta geomagnetica il 19-20 aprile”Un gigantesco buco coronale è comparso sul Sole e presto si orienterà verso la Terra.

Tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra, cos’è ed effetti(Adnkronos) – Una tempesta geomagnetica di livello G2 (moderata) dovrebbe raggiungere la Terra tra oggi giovedì 19 marzo e sabato 21, in seguito a...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: La spesa è un atto agricolo | Evento alla Fattoria del Dono; Sordità e identità: nelle scuole del Trentino l'inclusione parla Ladino, Cimbro e Mocheno; Terra, un pianeta a km zero; Un super Campionato Italiano Rally Terra fa tappa in Val d’Orcia.

Non è "Overtourism", è Over-waiting. Il vero problema della nostra terra non sono i turisti, ma l'incapacità di programmare. In questa terra la ricchezza e lo sviluppo si creano con la programmazione, non rincorrendo le emergenze. - facebook.com facebook

#Mattarella: se potenti della Terra fossero autoironici meglio per il mondo x.com