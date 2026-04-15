Una serie di indagini ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 11 persone legate al Teatro San Carlo di Napoli, tra cui l'ex sovrintendente nominato dal governo precedente. Durante le operazioni sono stati eseguiti controlli da parte delle forze dell'ordine all’interno della storica sala teatrale, suscitando reazioni da parte di chi frequenta regolarmente il teatro. La vicenda riguarda questioni legate alla gestione e all’amministrazione dell’istituzione culturale.

Non è stato un bello spettacolo vedere entrare in scena i finanzieri nella splendida struttura del Teatro San Carlo di Napoli. C’era da notificare gli avvisi di garanzia per 11 indagati, vertici e funzionari della passata gestione. Tra loro, anche l’ex sovrintendente Stephane Lissner, n9minato dal governo Conte e dalla Fondazione su input dell’allora ministro Franceschini, ma anche l’ex direttore generale Emmanuela Spedaliere. La Procura di Napoli oggi ha disposto, attraverso un decreto, una serie di perquisizioni al Teatro San Carlo di Napoli, il sequestro dei telefoni agli indagati e una serie di acquisizioni documentali. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli e delegate ai militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tempesta “rossa” sul San Carlo: 11 indagati, c’è l’ex sovrintendente Lissner nominato dal governo Conte

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