Teatro San Carlo 11 indagati per la passata gestione | c’è ex sovrintendente Lissner

Le forze dell'ordine hanno avviato un’indagine al Teatro San Carlo di Napoli, coinvolgendo undici persone legate alla gestione passata dell’istituzione. Tra gli indagati figura l’ex sovrintendente, secondo quanto riferito dalle fonti ufficiali. L’operazione si è svolta per accertare eventuali irregolarità amministrative e contabili risalenti agli anni precedenti. La vicenda si inserisce in un contesto di controlli più ampi sulle gestioni di enti pubblici culturali.

(Adnkronos) – Finanzieri al Teatro San Carlo di Napoli: ci sono 11 indagati per la passata gestione. Figurano anche l'ex sovrintendente Stephane Lissner e l'ex direttore generale Emmanuela Spedaliere tra le 11 persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli che oggi ha disposto, attraverso un decreto, una serie di perquisizioni al Teatro. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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