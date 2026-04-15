‘Telesina’ a che punto siamo? L’aggiornamento del sottosegretario Ferrante

Il sottosegretario Ferrante ha fornito un aggiornamento sull’intervento di adeguamento a quattro corsie della Strada Statale 372 ‘Telesina’. Secondo quanto dichiarato, l’opera è considerata di grande importanza strategica per il sistema infrastrutturale del paese. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sullo stato di avanzamento dei lavori, ma si ribadisce il ruolo fondamentale della strada nel contesto nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti “In merito all’intervento di adeguamento a quattro corsie della Strada Statale 372 ‘Telesina’, si rappresenta che l’opera riveste un elevato valore strategico per il sistema infrastrutturale nazionale”. Così Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit e deputato di Forza Italia, rispondendo ad una interrogazione in commissione Lavori Pubblici alla Camera. “L’intervento – ha proseguito – è suddiviso in due lotti funzionali: il primo tra San Salvatore Telesino e Benevento, il secondo tra lo svincolo dell’A1 di Caianello e San Salvatore Telesino. Allo stato, il primo lotto si colloca in una fase cruciale di....🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Telesina’, a che punto siamo? L’aggiornamento del sottosegretario Ferrante Notizie correlate Tullio Ferrante, Sottosegretario ai Trasporti e Infrastrutture: “In Campania attivi cantieri per 26 miliardi”Tempo di lettura: 4 minutiRivendica la bontà del lavoro del suo dicastero in Campania Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e Sottosegretario ai... Battipaglia, il sottosegretario Ferrante: 1 milione e 200 mila euro per il commissariato“Sul nuovo Commissariato di Polizia di Battipaglia si volta pagina: sono stati reperiti ulteriori 1,215 milioni di euro per la realizzazione...