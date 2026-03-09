Tullio Ferrante Sottosegretario ai Trasporti e Infrastrutture | In Campania attivi cantieri per 26 miliardi

Il sottosegretario ai Trasporti e Infrastrutture ha annunciato che in Campania sono attivi cantieri per un valore di 26 miliardi di euro. Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia, ha parlato del lavoro svolto dal suo ufficio nella regione, sottolineando l’impegno portato avanti. La dichiarazione è stata rilasciata in un quadro di rivendicazione delle attività del suo dicastero in regione.

Tempo di lettura: 4 minuti Rivendica la bontà del lavoro del suo dicastero in Campania Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e Sottosegretario ai Trasporti e Infrastrutture. In primis all'orizzonte c'è il completamento della linea Alta Velocità Napoli-Bari ma è tutto il territorio ad essere interessato dalla realizzazione di opere decisive per lo sviluppo. Onorevole Ferrante quali progetti sono in corso per quel che riguarda il suo dicastero in Campania? " In Campania sono attivi cantieri per circa 26 miliardi di euro, grazie ai quali stiamo realizzando opere fondamentali per modernizzare la rete infrastrutturale della regione e dare impulso alla crescita di tutto il Mezzogiorno.