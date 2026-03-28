Battipaglia il sottosegretario Ferrante | 1 milione e 200 mila euro per il commissariato

Il sottosegretario ha annunciato che per il nuovo Commissariato di Battipaglia sono stati reperiti 1,215 milioni di euro aggiuntivi rispetto ai fondi già disponibili. Questi fondi permettono di accelerare l’avvio dei lavori e di passare alla fase operativa del progetto. La cifra complessiva destinata alla realizzazione dell’edificio supera così il milione e duecentomila euro.

“Sul nuovo Commissariato di Polizia di Battipaglia si volta pagina: sono stati reperiti ulteriori 1,215 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, aggiuntivi rispetto ai fondi già previsti, consentendo di passare rapidamente alla fase operativa. Ho seguito sin dall’inizio questo intervento con l’obiettivo di superare lo stallo e accelerare l’iter. Grazie alle risorse stanziate si potrà far fronte ai maggiori costi, aggiornare il progetto e procedere con la fase di affidamento dei lavori: una risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei cittadini che il territorio attendeva da tempo”. Lo afferma il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Giacomo non sa che Bardonecchia è il comune più a Ovest d'Italia: ma vince 200 mila euroIeri, domenica 1 marzo, Giacomo ha vinto 200 mila euro a Chi vuol essere milionario. Tullio Ferrante, Sottosegretario ai Trasporti e Infrastrutture: “In Campania attivi cantieri per 26 miliardi”Tempo di lettura: 4 minutiRivendica la bontà del lavoro del suo dicastero in Campania Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e Sottosegretario ai...