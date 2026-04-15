Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’Iran avrebbe impiegato un satellite spia cinese per condurre un attacco alle basi statunitensi nel Golfo. Il quotidiano afferma che Teheran avrebbe potuto ottenere immagini e dati ad alta risoluzione, permettendo di individuare con maggiore precisione gli obiettivi militari degli Stati Uniti nella regione. La notizia si basa su fonti anonime che hanno analizzato le modalità dell’operazione.

L’Iran avrebbe utilizzato un satellite spia cinese per colpire le basi americane nel Golfo. Lo scrive il Financial Times, secondo cui Teheran avrebbe potuto contare su immagini e dati ad alta risoluzione per individuare con maggiore precisione gli obiettivi militari statunitensi nella regione. Una possibilità che – viene spiegato – conferirebbe alla Repubblica islamica una nuova capacità operativa, rafforzando in modo significativo le sue potenzialità di attacco contro le installazioni Usa in Medio Oriente. L’utilizzo di tecnologia satellitare avanzata avrebbe infatti consentito di monitorare movimenti, infrastrutture e asset strategici, rendendo più efficaci eventuali raid con missili o droni.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, attacco a basi Usa con satellite spia cinese: cosa rivela il Financial Times

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