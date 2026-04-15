Technogym e Google | l’AI trasforma il fitness in coaching predittivo

Technogym e Google Cloud hanno annunciato una collaborazione pluriennale per integrare l’intelligenza artificiale generativa nel settore del fitness. Questa partnership mira a sviluppare soluzioni che combinano tecnologie avanzate e dispositivi per offrire un servizio di coaching predittivo. L’obiettivo è utilizzare l’IA per migliorare l’esperienza degli utenti nel settore del benessere fisico, introducendo nuove modalità di interazione e personalizzazione.

L’integrazione tra l’intelligenza artificiale generativa e il benessere fisico entra in una nuova fase operativa grazie alla partnership pluriennale siglata da Technogym e Google Cloud. L’obiettivo è trasformare radicalmente l’esperienza di allenamento e la gestione professionale delle strutture sportive attraverso l’impiego dei modelli Gemini, puntando su una personalizzazione estrema e sull’automazione dei flussi di lavoro. Questa sinergia tecnologica mira a potenziare il Technogym AI Ecosystem, un ecosistema che già poggia su quattro decenni di studi scientifici e su un database globale di immenso valore. La collaborazione punta a introdurre logiche predittive e un approccio basato sull’AI agentica, con un specifico sulla longevità sana e sul concetto di healthness, ovvero il benessere integrato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Technogym e Google: l’AI trasforma il fitness in coaching predittivo Modalità ai di google trasforma la ricerca web per tutti gli utenti statunitensiCanvas rappresenta una funzione interattiva di Google integrata in AI Mode di Google Search, estesa agli utenti statunitensi. Nano Banana arriva su Google Maps: trasforma i luoghi in opere d’arte con l’AISecondo un’analisi di Android Authority, l’integrazione di Nano Banana su Google Maps potrebbe consentire agli utenti di selezionare un punto da...