Nano Banana arriva su Google Maps | trasforma i luoghi in opere d’arte con l’AI

Nano Banana è stato integrato su Google Maps, permettendo agli utenti di selezionare un punto da Street View e chiedere alla AI di reinterpretarlo visivamente. Secondo un’analisi di Android Authority, questa funzione trasforma i luoghi in opere d’arte digitali attraverso l’intelligenza artificiale. La novità offre la possibilità di visualizzare variazioni artistiche sui punti di interesse, ampliando le modalità di interazione con le mappe online.

Secondo un’analisi di Android Authority, l’integrazione di Nano Banana su Google Maps potrebbe consentire agli utenti di selezionare un punto da Street View e chiedere alla AI una reinterpretazione visiva. Si potrebbe trasformare una piazza in una scena futuristica, in stile anime, o in un paesaggio fantasy. Il motore di generazione lavorerebbe partendo dalle immagini esistenti, applicando filtri creativi, aggiungendo elementi, modificando l’atmosfera o la palette cromatica, e ricomponendo prospettive. Non si tratterebbe quindi di un semplice filtro, ma di una vera e propria trasformazione artistica delle immagini catturate sul posto. Questa funzione aprirebbe possibilità interessanti sia per i creativi sia per i turisti digitali. 🔗 Leggi su Billipop.com

