Teatro San Carlo gettoni d?oro grazie alle finte docenze | Lissner tra i 12 indagati

Sono state avviate indagini riguardo a presunte irregolarità nelle finte docenze presso il Teatro San Carlo, con dodici persone iscritte nel registro degli indagati. Le accuse riguardano il pagamento di compensi supplementari a artisti di alto livello attraverso contratti di consulenza che si sono rivelati inesistenti. Le autorità stanno verificando se siano stati utilizzati contratti fittizi per giustificare pagamenti non autorizzati.

Finte docenze per giustificare compensi aggiuntivi ad artisti di fama internazionale. Contratti di consulenza per prestazioni mai avvenute. Poi, c’è il capitolo sulla presunta parentopoli: quello che spinge gli inquirenti a indagare sul rapporto (contabile, amministrativo, professionale) tra la ex dirigente Emmanuela Spedaliere e il figlio Michele Mangini Sorrentino. Un terremoto giudiziario, blitz della Finanza, 12 indagati, tutti legati al precedente management del Lirico napoletano. Dodici indagati, spiccano anche i nomi dell’ex sovrintendente Stephane Lissner e dell’artista di fama mondiale Jonas Kauffman.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Teatro San Carlo, gettoni d?oro grazie alle finte docenze: Lissner tra i 12 indagati Notizie correlate Inchiesta gestione del Teatro San Carlo, 12 indagati: c'è anche LissnerNuovo blitz della guardia di finanza al Teatro San Carlo di Napoli: la procura ha disposto perquisizioni, sequestri di telefoni e acquisizioni... Compensi gonfiati e peculato al Teatro San Carlo di Napoli, 11 indagati tra cui ex sovrintendente LissnerCi sono 11 indagati nell'inchiesta sulla gestione finanziaria del Teatro San Carlo di Napoli; i due filoni investigativi su seminari pagati ma non... Contenuti di approfondimento Teatro San Carlo, gettoni d’oro grazie alle finte docenze: Lissner tra i 12 indagatiFinte docenze per giustificare compensi aggiuntivi ad artisti di fama internazionale. Contratti di consulenza per prestazioni mai avvenute. Poi, c’è il capitolo sulla ... ilmattino.it Teatro San Carlo: «Da mesi pronti a replicare alle accuse, nessun illecito all’ombra del Massimo»Al centro dell’inchiesta terremoto che si è abbattuta sul San Carlo, c’è un intreccio di rapporti che vanno dalle questioni di natura familiare, alla ... ilmattino.it