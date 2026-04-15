Inchiesta gestione del Teatro San Carlo 12 indagati | c' è anche Lissner
Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno effettuato un nuovo intervento presso il Teatro San Carlo di Napoli, con perquisizioni e sequestri di documenti e telefoni. La procura ha aperto un’indagine sulla gestione passata dell’ente, con dodici persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui anche un ex sovrintendente. L’attenzione si concentra sulle modalità di amministrazione e sulle operazioni effettuate durante il periodo precedente.
Nuovo blitz della guardia di finanza al Teatro San Carlo di Napoli: la procura ha disposto perquisizioni, sequestri di telefoni e acquisizioni documentali nell’ambito di un’inchiesta sulla precedente gestione dell’ente. Sono dodici le persone iscritte nel registro degli indagati.Tra i nomi.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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