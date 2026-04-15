Teatro San Carlo | Da mesi pronti a replicare alle accuse nessun illecito all?ombra del Massimo

Da mesi il teatro San Carlo si trova al centro di un’indagine che ha coinvolto più aspetti, tra cui questioni di natura familiare e dettagli specifici legati alla gestione dell’istituzione. La direzione ha sempre dichiarato di essere pronta a rispondere alle accuse, affermando che non sono stati riscontrati illeciti in relazione alle attività del teatro. La vicenda ha suscitato attenzione, ma fino ad ora non sono emersi elementi che confermino irregolarità.