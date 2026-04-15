Teatro San Carlo | Da mesi pronti a replicare alle accuse nessun illecito all?ombra del Massimo
Da mesi il teatro San Carlo si trova al centro di un’indagine che ha coinvolto più aspetti, tra cui questioni di natura familiare e dettagli specifici legati alla gestione dell’istituzione. La direzione ha sempre dichiarato di essere pronta a rispondere alle accuse, affermando che non sono stati riscontrati illeciti in relazione alle attività del teatro. La vicenda ha suscitato attenzione, ma fino ad ora non sono emersi elementi che confermino irregolarità.
Al centro dell’inchiesta terremoto che si è abbattuta sul San Carlo, c’è un intreccio di rapporti che vanno dalle questioni di natura familiare, alla specificità legata a contratti di assunzione. C’è un doppio faro da parte della Procura ordinaria e da parte del pm contabile Davide Vitale sul rapporto tra la ex direttrice generale della Fondazione San Carlo Emmanuela Spedaliere, il figlio regista Michele Sorrentino Mangini, che viene assunto come regista per le attività da svolgere alle Officine San Carlo di Vigliena. Una vicenda raccontata un anno fa da resoconti giornalistici, messa a fuoco dalla Procura contabile prima e dai pm del pool reati contro la pubblica amministrazione.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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