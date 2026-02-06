Alle origini del San Carlo nel libro di Stefania Prisco il teatro napoletano al tempo di Carlo di Borbone

Questa settimana a Napoli si parla di storia e arte del primo San Carlo. Giovedì alle 17, alle Gallerie d’Italia, Stefania Prisco presenta il suo nuovo libro che ricostruisce le origini del teatro napoletano durante il regno di Carlo di Borbone. L’autrice ripercorre le imprese, le maestranze e gli artisti che hanno contribuito alla nascita di uno dei teatri più celebri d’Italia. Un’occasione per scoprire dettagli inediti su un capitolo importante della cultura napoletana.

Il volume “Impresari, maestranze e artisti per il primo San Carlo (1737-1745)”, firmato dalla professoressa Stefania Prisco ed edito dalla casa editrice Luciano Editore, sarà il protagonista dell’incontro alle Gallerie d’Italia di Napoli, giovedì 12 febbraio alle ore 17. L’opera esplora con rigore scientifico e passione i primi passi del Massimo napoletano. Il testo si configura come un’indagine preziosa e minuziosa che restituisce la meritata dignità storica a tutte quelle figure – dagli artisti di fama alle maestranze più laboriose – che hanno saputo dare lustro e prestigio internazionale al teatro sin dalla sua nascita.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su San Carlo Teatro

Si è appena conclusa al Teatro di San Carlo la quarta tappa del progetto PNRR Internazionalizzazione, un’iniziativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mira a rafforzare la presenza internazionale del sistema italiano di istruzione e ricerca.

Il 1° gennaio alle 17:30, il Teatro San Carlo di Arona ospita il concerto di Capodanno, offrendo un momento di musica classica per iniziare l’anno con sobrietà e raffinatezza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su San Carlo Teatro

Dal 7 al 10 febbraio le reliquie di San Carlo Acutis in Costiera Sorrentina: grande attesa da parte dei fedeli per l’arrivo del primo santo millennial facebook

Parcheggio San Carlo gtt.to.it Su richiesta della Autorità, lunedi' 19 gennaio 2026 dalle ore 6.00 non sarà possibile accedere con i veicoli al parcheggio San Carlo; da tale ora sarà consentito solo l’accesso pedonale e l’uscita veicolare. I parcheggi Castello … x.com