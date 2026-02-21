‘Fiera bis’ la sentenza | Nessun illecito nell’appalto Cadono le accuse più gravi scagionati Tagliani e Modonesi

Il tribunale ha stabilito che non ci sono prove di illecito nell’appalto dei lavori post sisma alla Fiera bis, fatto che ha portato alla revoca delle accuse più gravi. La decisione ha coinvolto direttamente Tagliani e Modonesi, che sono stati scagionati. La sentenza si basa su nuovi riscontri che dimostrano come le procedure siano rimaste regolari. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto tra gli operatori del settore edilizio.

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Fiera bis’, la sentenza: "Nessun illecito nell’appalto". Cadono le accuse più gravi, scagionati Tagliani e Modonesi

Come per il primo filone d'inchiesta sulle presunte tangenti, anche il castello accusatorio sull'ipotizzato appalto pilotato nei lavori post sisma alla Fiera si sgretola davanti al verdetto del tribunale. Ieri mattina, dopo una breve camera di consiglio, il giudice dell'udienza preliminare Andrea Migliorelli ha letto una complessa sentenza, sintetizzabile in una raffica di proscioglimenti e assoluzioni. Rimangono in piedi soltanto un paio di rinvii a giudizio per capi di imputazione 'minori' rispetto al nocciolo delle accuse dell'inchiesta 'Fiera bis', cioè quelle che andavano (a vario titolo) dalla truffa alla corruzione passando per la turbativa d'asta, frode, falso e abuso d'ufficio nell'ambito appunto di una presunta gara pilotata e condotta attraverso false attestazioni su danni ai padiglioni e lavori svolti.