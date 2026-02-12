La Guardia di Finanza ha bussato alla sede italiana di Amazon nell’ambito di un’indagine su presunte evasioni fiscali. Le verifiche riguardano alcuni milioni di euro sottratti al fisco tra il 2019 e oggi. L’azienda ha collaborato con le autorità, ma i dettagli sull’indagine rimangono riservati.

La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nella sede italiana di Amazon nell’ambito di una nuova indagine per una presunta evasione fiscale di alcune centinaia di milioni tra il 2019 e il 2023. È quanto riporta l’agenzia Reuters. Perquisite anche le abitazioni di sette dirigenti del colosso dell’e-commerce e gli uffici della società di revisione Kpmg (che non è sotto indagine). La Gdf avrebbe sequestrato, tra gli altri, computer e dispositivi informatici appartenenti ai dirigenti, inclusi gli hard-disk in cui vengono archiviate le mail dei dipendenti (cancellate dai sistemi Amazon ogni tre mesi). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Amazon, perquisizioni della Guardia di finanza per nuova indagine su evasione fiscale

Approfondimenti su Amazon GuardiaDiFinanza

La Guardia di Finanza ha fatto irruzione nella sede di Amazon in Italia.

La Guardia di finanza di Monza ha perquisito la sede di Amazon a Milano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Amazon GuardiaDiFinanza

Argomenti discussi: Amazon, il Garante privacy e l’Ispettorato del Lavoro avviano ispezioni nei centri logistici.

Evasione fiscale, nuova indagine su Amazon: perquisizioni nella sede di Milano(Adnkronos) - Perquisizioni nella sede milanese di Amazon da parte della Guardia di finanza di Monza che, su delega della Procura di Milano, sta indagando su una presunta evasione fiscale del colosso ... msn.com

Evasione fiscale, nuova indagine su Amazon. Perquisizioni anche a casa di 7 dirigentiLa Guardia di Finanza di Monza, su delega della Procura di Milano, ha effettuato una serie di perquisizioni nella sede italiana di Amazon, nell’ambito di ... thesocialpost.it

Amazon: “Nuova indagine per evasione fiscale a Milano. Perquisizioni a casa di 7 dirigenti” x.com

Un’indagine della Procura di Brindisi ipotizza episodi di corruzione nei controlli doganali del porto. Coinvolti cinque funzionari dell’Agenzia delle Dogane e un soggetto esterno. Disposte perquisizioni, nessun arresto al momento. Cronaca in questo articolo di - facebook.com facebook