amazon perquisizioni della guardia di finanza per nuova indagine su evasione fiscale

Da ilsole24ore.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza ha bussato alla sede italiana di Amazon nell’ambito di un’indagine su presunte evasioni fiscali. Le verifiche riguardano alcuni milioni di euro sottratti al fisco tra il 2019 e oggi. L’azienda ha collaborato con le autorità, ma i dettagli sull’indagine rimangono riservati.

La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nella sede italiana di Amazon nell’ambito di una nuova indagine per una presunta evasione fiscale di alcune centinaia di milioni tra il 2019 e il 2023. È quanto riporta l’agenzia Reuters. Perquisite anche le abitazioni di sette dirigenti del colosso dell’e-commerce e gli uffici della società di revisione Kpmg (che non è sotto indagine). La Gdf avrebbe sequestrato, tra gli altri, computer e dispositivi informatici appartenenti ai dirigenti, inclusi gli hard-disk in cui vengono archiviate le mail dei dipendenti (cancellate dai sistemi Amazon ogni tre mesi). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

