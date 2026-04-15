Inchiesta su passata gestione del Teatro San Carlo | 12 indagati c’è anche l’ex sovrintendente

Un’indagine è stata avviata riguardo alla gestione precedente del Teatro San Carlo, con dodici persone iscritte nel registro degli indagati. Tra queste figurano l’ex sovrintendente e l’ex direttore del teatro. L’inchiesta riguarda presunte irregolarità nelle procedure di gestione e nelle decisioni prese durante il periodo in questione. Le autorità stanno esaminando i documenti e le testimonianze raccolte, senza ancora formulare accuse formali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Figurano anche l’ex sovrintendente Stephane Lissner e l’ex direttore generale Emmanuela Spedaliere tra le dodici persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli che oggi ha disposto, attraverso un decreto, una serie di perquisizioni al Teatro San Carlo di Napoli, il sequestro dei telefoni agli indagati e una serie di acquisizioni documentali. Gli accertamenti sono stati delegati dagli inquirenti ai militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono truffa, peculato e falso. L’inchiesta è relativa alla precedente gestione del teatro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inchiesta su passata gestione del Teatro San Carlo: 12 indagati, c’è anche l’ex sovrintendente Notizie correlate Compensi gonfiati e peculato al Teatro San Carlo di Napoli, 11 indagati tra cui ex sovrintendente LissnerCi sono 11 indagati nell'inchiesta sulla gestione finanziaria del Teatro San Carlo di Napoli; i due filoni investigativi su seminari pagati ma non... Sovrintendente Macciardi al volante del San Carlo: “Facciamo del tempio una terra di paceSovrintendente Fulvio Adamo Macciardi è ora ufficialmente al comando del Teatro San Carlo, dopo una battaglia istituzionale che ha visto il sindaco... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Inchiesta su passata gestione del Teatro San Carlo, 12 indagati. Inchiesta su passata gestione del Teatro San Carlo, 12 indagatiFigurano anche l' ex sovrintendente Stephane Lissner e l'ex direttore generale Emmanuela Spedaliere tra le dodici persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli che oggi ha dispo ... ansa.it Compensi gonfiati e peculato al Teatro San Carlo di Napoli, 11 indagati tra cui ex sovrintendente LissnerCi sono 11 indagati nell'inchiesta sulla gestione finanziaria del Teatro San Carlo di Napoli; i due filoni investigativi su seminari pagati ma non effettuati ... fanpage.it