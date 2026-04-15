Teatro Industri Dopo aver riso ci sono i premi

A Grosseto sta per arrivare l’ultimo appuntamento del festival teatrale dedicato alla tragicommedia, intitolato “Non ci resta che ridere”. L’evento, organizzato da Fita-Grosseto in collaborazione con il Comune e sostenuto da Banca Tema, si svolgerà al Teatro Industri. La manifestazione, giunta alla sua fase finale, prevede anche la consegna di premi ai migliori spettacoli e interpreti. La direzione artistica è affidata a Fabio Cicaloni.

E’ in dirittura di arrivo ’ Non ci resta che ridere ’, il festival di teatro tragicomico della città di Grosseto, coorganizzato da Fita-Grosseto e Comune di Grosseto, con il sostegno di Banca Tema e la direzione artistica di Fabio Cicaloni. Domenica saranno assegnati i premi ai migliori attori, al miglior regista e al miglior spettacolo. In occasione della premiazione, che si svolgerà intorno alle 18.30 agli Industri, sarà assegnato anche il premio speciale per il miglior attore under 40 intitolato all’attore Gianluca Guelfi. Ecco le nomination del festival decretate dalla giuria. Miglior attrice caratterista: Ilaria Bravi (Né arte né parte), Monia Perasole (Il teatraccio), Laura Sbrana Adorni (Lab.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro Industri. Dopo aver riso ci sono i premi Pride & Prejudice | Complete Series 5hr Omnibus Leggi anche: Teatro Industri ’Non ci resta che ridere’ Teatro Industri. L’Anfitrione con SolfrizziProsegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana...