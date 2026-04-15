Team Retornaz fine di un’era | il curling azzurro ora deve reinventarsi

Il Team Retornaz, uno dei gruppi più noti nel curling italiano, si è sciolto ufficialmente. I quattro atleti coinvolti hanno deciso di interrompere la collaborazione e di non partecipare più insieme nelle competizioni della prossima stagione. La decisione segna la fine di un periodo significativo per il curling nel paese, lasciando spazio a un nuovo capitolo per i giocatori e per il movimento nazionale.

Il curling italiano saluta uno dei gruppi più rappresentativi della sua storia recente. Il Team Retornaz si è ufficialmente sciolto: Joel Reotrnaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella hanno deciso di separare i propri percorsi e non giocheranno più insieme nella prossima stagione. Si chiude così un ciclo lungo e pesante, che per anni ha fato identità e continuità alla Nazionale maschile azzurra. Il quartetto ha costruito negli anni risultati di alto profilo, conquistando due piazzamenti sul podio ai Mondiali e diventando un riferimento stabile per il curling italiano anche sul palcoscenico olimpico. Il Team Retornaz ha...🔗 Leggi su Sportface.it

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Curling, il Team Retornaz si scioglie: si chiude una pagina per l’Italia, quale sarà il futuro?Il Team Retornaz si è ufficialmente sciolto e un ciclo importante per il curling italiano si chiude definitivamente.

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