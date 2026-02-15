LIVE Italia-Norvegia 5-4 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | colpo incredibile di Retornaz! Azzurri di nuovo avanti

L’Italia ha vinto contro la Norvegia con un punteggio di 5-4, dopo un colpo spettacolare di Retornaz, che ha permesso agli azzurri di prendere di nuovo il comando. La partita si è svolta durante le Olimpiadi di Pechino, e il pubblico ha assistito a un episodio decisivo nel finale. Un dettaglio importante è stato il tiro preciso di Retornaz, che ha cambiato le sorti dell’incontro in un momento cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING DALLE 19.05 10.30 Troppo profondo il colpo di Sesaker. Il suo draw in casa è troppo lungo e rimane scoperto per una bocciata. 10.29 Ottima bocciata di Mosaner che fa rimbalzare il suo sasso su una stone azzurra per poi eliminare anche il sasso avversario a punto. 10.28 Draw in fotocopia di Ramsfjell. Ancora un tiro preciso che si prende il punto e finisce dietro le guardie italiane. 10.27 Ottima bocciata di Arman che leva il sasso appena tirato dai norvegesi e fa rimanere nella casa il battente. Addirittura 3 punti italiani al momento.