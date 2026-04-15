Il Team Retornaz ha annunciato la sua separazione, segnando la fine di un periodo significativo per il curling italiano. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiudendo un capitolo importante per la disciplina nel paese. Con questa scelta si conclude un ciclo che ha visto il team protagonista in diverse competizioni nazionali e internazionali. Resta ora da capire quali saranno le prossime mosse per il curling in Italia.

Il Team Retornaz si è ufficialmente sciolto e un ciclo importante per il curling italiano si chiude definitivamente. Lo skip Joel Retornaz, rimasto alla guida della nostra Nazionale per quasi due decenni, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella hanno comunicato di avere preso la decisione di intraprendere delle strade diverse per il prossimo futuro e dunque non giocheranno più insieme nella prossima annata agonistica. Il quartetto tricolore aveva ottenuto risultati degni di nota negli ultimi anni, come due piazzamenti sul podio ai Mondiali, ed è stato protagonista nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi (a Milano Cortina 2026 è sfumata la qualificazione alle semifinali, dopo i grandi successi ottenuti contro Svezia e Scozia nelle battute iniziali del torneo disputato sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, il Team Retornaz si scioglie: si chiude una pagina per l’Italia, quale sarà il futuro?

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