Il Comune ha aumentato le tariffe della sosta, spiegando che non erano state riviste da 15 anni. La decisione riguarda le aree fuori dal centro, come il lungoticino Visconti e il piazzale della stazione, dove il costo salirà da 1,20 a 1,50 euro all’ora a partire da domani. Chi parcheggia in queste zone dovrà prepararsi a spendere di più per lasciare l’auto.

Da domani costerà di più lasciare l’auto in sosta nelle vie appena fuori dal centro. Chi parcheggerà sul lungoticino Visconti, viale della Libertà, corso Manzoni, viale Cesare Battisti e il piazzale della stazione, viale Matteotti e via XI Febbraio pagherà 1,50 euro l’ora (era 1,20). L’aumento arriva dopo il rincaro della zona rossa passata da 2 euro a 2,50, mentre la zona viola, più distante dal cuore della città, passerà da 0,60 a un euro. "Se aumenti il costo della sosta – ha detto il consigliere comunale del Pd e presidente della commissione territorio Cosimo Lacava – non devono esserci buche nelle strade. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tariffe della sosta ritoccate, "erano ferme da 15 anni"

Ravenna presenta il nuovo piano della sosta, con tariffe che aumentano dopo 13 anni di stabilità e l'introduzione di una mezz'ora gratuita.

