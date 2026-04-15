Tavolo sui treni La presidente della Conferenza dei Sindaci Vadi Bene l’approccio Confronto ampio e articolato

Il tavolo sui treni si è riunito con l’obiettivo di discutere questioni legate alla rete ferroviaria locale. La presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno ha commentato positivamente l’approccio adottato, sottolineando che il confronto è stato ampio e articolato. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diverse istituzioni che hanno espresso le proprie posizioni sui servizi e le infrastrutture ferroviarie della zona.

Arezzo, 15 aprile 2026 – La presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno, Valentina Vadi, è intervenuta sugli esiti del tavolo tecnico dedicato al trasporto ferroviario, svoltosi nella mattinata odierna alla presenza dell’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, insieme ai rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia, ai sindaci del territorio e ai comitati dei pendolari. Nel suo intervento, Vadi ha espresso un ringraziamento all’assessore Boni, sottolineando il cambio di approccio adottato dalla Regione sul tema dell’efficienza del trasporto pendolare e la disponibilità dimostrata durante un incontro protrattosi per oltre due ore e mezza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tavolo sui treni. La presidente della Conferenza dei Sindaci Vadi. “Bene l’approccio. Confronto ampio e articolato” Notizie correlate Punto nascita della Gruccia, confronto ancora aperto: il 27 febbraio nuovo incontro in Conferenza dei SindaciArezzo, 10 febbraio 2026 – Il futuro del punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia resta al centro del confronto istituzionale nel... Valdarno, CISL al confronto con la Conferenza dei sindaci: sanità territoriale e filiera della moda al centroArezzo, 14 marzo 2026 – Nei giorni scorsi a San Giovanni Valdarno si è svolta la Conferenza dei sindaci del Valdarno, occasione di confronto sui... Aggiornamenti e contenuti dedicati Tavolo sui treni. La presidente della Conferenza dei Sindaci Vadi. Bene l’approccio. Confronto ampio e articolatoOccorre garantire condizioni di viaggio più sostenibili ed evitare ritardi che oggi possono arrivare fino a 30 o 40 minuti, con forti ripercussioni sulla vita lavorativa e personale degli utenti. lanazione.it A Voghera sindaci e pendolari incalzano la Regione: «Treni più capienti negli orari di punta»Le richieste al tavolo con l’assessore Lucente, Trenord e Rfi: «Favorire il rientro pomeridiano degli studenti in Oltrepò» ... laprovinciapavese.gelocal.it