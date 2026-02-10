Punto nascita della Gruccia confronto ancora aperto | il 27 febbraio nuovo incontro in Conferenza dei Sindaci

Il futuro del punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia resta sotto i riflettori. I sindaci della zona si incontrano di nuovo il 27 febbraio per discutere del rilancio o della possibile chiusura. La questione divide ancora gli amministratori e preoccupa le mamme in attesa. La decisione definitiva non è stata presa, ma l’attenzione è tutta puntata su questa prossima riunione.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Il futuro del punto nascita dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia resta al centro del confronto istituzionale nel Valdarno. «Il nostro prossimo incontro è fissato per il 27 febbraio, quando il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Marco Torre, tornerà alla Conferenza dei Sindaci per fare il punto sui progressi raggiunti, non solo sul fronte dell'azienda sanitaria ma anche su quello istituzionale e regionale». Lo ha dichiarato Valentina Vadi, presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno, intervenendo sulle prospettive del reparto e sui prossimi passaggi attesi.

