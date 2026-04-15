Tasse evase in F1 scuderie straniere sotto la lente della Finanza | Centinaia di milioni non versati al fisco

La Guardia di Finanza di Bologna ha avviato un’indagine sulle scuderie straniere di Formula 1, concentrandosi sulla verifica delle tasse evase. Secondo le prime stime, sono stati individuati centinaia di milioni di euro non versati al fisco. Le operazioni rientrano in un’azione mirata a contrastare le irregolarità fiscali nel mondo dello sport motoristico. I controlli proseguiranno per accertare eventuali responsabilità e recuperare le somme dovute.

Bologna, 15 aprile 2026 – La Guardia di Finanza di Bologna fa i ‘conti in tasca’ ai piloti di Formula 1. Anzi, precisamente alle scuderie straniere per cui gareggiano nei gran premi del Belpaese, da Monza a Imola fino al Mugello. Le fiamme gialle felsinee, partendo da attività informative e sulla spinta di un esposto presentato dall’avvocato bolognese Alessandro Mei a giugno dello scorso anno, hanno avviato degli accertamenti amministrativi per verificare la presunta omissione, da parte delle scuderie automobilistiche, delle imposte sui redditi prodotte dai piloti stranieri durante le gare disputate in Italia. “Omessi pagamenti all’Erario per centinaia di milioni di euro”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tasse evase in F1, scuderie straniere sotto la lente della Finanza: “Centinaia di milioni non versati al fisco” Colf e badanti: maxi operazione. In 51 erano sconosciute al Fisco. Tasse evase per 350mila euroSono 51 le colf e badanti "invisibili" al Fisco che sono state smascherate dalla Guardia di Finanza, con oltre 2,5 milioni di euro nascosti e più di... Fisco, recuperati 36,2 miliardi di tasse evase. Lucaselli (FdI): "C'è un cambio di paradigma""I dati presentati in occasione dei 25 anni dell'Agenzia delle Entrate non sono solo numeri, ma la prova tangibile di un cambio di paradigma: siamo...