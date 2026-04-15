Oggi a Roma si è tenuta la presentazione ufficiale di un nuovo Manifesto dedicato al biocontrollo, promosso da due organizzazioni del settore agricolo. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di FederBio e Agrofarma, che hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa. La discussione si è concentrata sulle strategie e le prospettive future per promuovere pratiche agricole più sostenibili attraverso il biocontrollo.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "La presentazione del Manifesto siglato da FederBio e Agrofarma sul tema del biocontrollo è stata un'occasione molto importante perché abbiamo potuto rendere edotte le autorità del percorso che l'agricoltura italiana sta facendo, della ricerca che l'industria sta portando avanti nell'ambito del biocontrollo stesso. Questo ci permette di comunicare quello che molto spesso non viene percepito all'esterno". Così Paolo Tassani, presidente di Federchimica Agrofarma, durante la presentazione del Manifesto per il Biocontrollo, avvenuta oggi a Roma. Il documento nasce dalla collaborazione tra Agrofarma, Associazione di settore di Federchimica che rappresenta le imprese degli agrofarmaci, e FederBio, Federazione che riunisce le organizzazioni di tutta la filiera dell'agricoltura biologica.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tassani (Agrofarma): "Importante presentazione Manifesto per il Biocontrollo"

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