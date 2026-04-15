Agrofarma e FederBio lanciano il Manifesto per il Biocontrollo

Agrofarma e FederBio hanno presentato un nuovo documento chiamato Manifesto per il Biocontrollo, con l'obiettivo di favorire l'innovazione nel settore dell'agricoltura biologica. Il testo mira a rafforzare la competitività delle imprese italiane e a migliorare l'accesso degli agricoltori a soluzioni più rapide ed efficaci per la difesa delle colture, sostenendo pratiche agricole più sostenibili.

(Adnkronos) – Accelerare l’innovazione anche in agricoltura biologica, rafforzare la competitività delle imprese italiane e garantire agli agricoltori un accesso più rapido a soluzioni efficaci e sostenibili per la difesa delle colture. Sono questi i pilastri del Manifesto per il Biocontrollo, presentato oggi a Roma da Agrofarma e FederBio nel corso di un evento istituzionale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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