Sanremo 2026 il vincitore Nicolò Filippucci | Maria De Filippi importante nel mio percorso È importante ricevere le porte chiuse in faccia utili anche nella vita

Da ilfattoquotidiano.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Filippucci ha vinto l’edizione Nuove Proposte di Sanremo 2026 e ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso, sottolineando l’importanza di Maria De Filippi nel suo cammino. Racconta di aver passato una notte senza sonno, con l’adrenalina che non diminuisce, e ha dichiarato di essere molto felice, anche se ci vorranno alcuni giorni per rendersi conto appieno del risultato.

L'intervista a Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026. "Devo tutto ai miei genitori, non mi hanno mai ostacolato" Nottata in bianco per Nicolò Filippucci, vincitore dell’edizione Nuove Proposte 2026: “Avevo l’adrenalina che non scendeva, sono molto contento, devo ancora realizzare, ci vorranno un pochino di giorni. È stata una bellissima serata ieri. Sia io che Angelica abbiamo fatto una bellissima esibizione, questo ha fatto la differenza”. Po ha raccontato del suo percorso: “È importante anche ricevere dei no e le porte chiuse in faccia, credo siano utili anche nella vita” “I miei genitori sono qui a Sanremo e li ho abbracciati – ha raccontato -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

