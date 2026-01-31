Balzelli e scadenze non tutti sanno che la tassa sui rifiuti va in prescrizione dopo 5 anni Le novità nel 2026

La tassa sui rifiuti, nota come Tari, potrebbe non essere più un problema per chi ha dimenticato di pagarla. Dal 2026, infatti, la prescrizione si allunga a cinque anni, dando ossigeno a chi si trova in ritardo con i pagamenti. La novità arriva dopo anni di confusione sui tempi e le scadenze, e potrebbe aiutare molti a evitare sanzioni o azioni legali.

Buone notizie per i distratti che non hanno pagato la Tari, la tasse sui rifiuti, magari confusi dai troppi balzelli. La tassa è riscossa dai Comuni e viene pagata dai proprietari o detentori di immobili in grado di produrre rifiuti. L'importo è indipendentemente dall'uso effettivoi. Ma quando si prescrive la Tari? In un colloquio con l'Adnrkonos Agnese Giardini di Immobiliare.it spiega la tempistica. La Tari, come tutti i tributi locali, è soggetta a prescrizione, così come altre tasse, tra cui l'Imu. "La normativa vigente stabilisce che la Tari si prescrive in un termine di 5 anni. Questo significa che, trascorsi 5 anni dal momento in cui il pagamento doveva essere effettuato, il Comune non può più richiedere il pagamento della tassa.

