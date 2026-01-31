Balzelli e scadenze non tutti sanno che la tassa sui rifiuti va in prescrizione dopo 5 anni Le novità nel 2026

Da secoloditalia.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tassa sui rifiuti, nota come Tari, potrebbe non essere più un problema per chi ha dimenticato di pagarla. Dal 2026, infatti, la prescrizione si allunga a cinque anni, dando ossigeno a chi si trova in ritardo con i pagamenti. La novità arriva dopo anni di confusione sui tempi e le scadenze, e potrebbe aiutare molti a evitare sanzioni o azioni legali.

Buone notizie per i distratti che non hanno pagato la Tari, la tasse sui rifiuti, magari confusi dai troppi balzelli. La tassa è riscossa dai Comuni e viene pagata dai proprietari o detentori di immobili in grado di produrre rifiuti. L’importo è indipendentemente dall’uso effettivoi. Ma quando si prescrive la Tari? In un colloquio con l’Adnrkonos Agnese Giardini di Immobiliare.it spiega la tempistica. La Tari, come tutti i tributi locali, è soggetta a prescrizione, così come altre tasse, tra cui l’Imu. “La normativa vigente stabilisce che la Tari si prescrive in un termine di 5 anni. Questo significa che, trascorsi 5 anni dal momento in cui il pagamento doveva essere effettuato, il Comune non può più richiedere il pagamento della tassa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

balzelli e scadenze non tutti sanno che la tassa sui rifiuti va in prescrizione dopo 5 anni le novit224 nel 2026

© Secoloditalia.it - Balzelli e scadenze, non tutti sanno che la tassa sui rifiuti va in prescrizione dopo 5 anni. Le novità nel 2026

Approfondimenti su Balzelli Scadenze

Tari non pagata, ecco dopo quanti anni va in prescrizione

La tassa sui rifiuti a Roma sta facendo discutere di nuovo.

Chi deve pagare la tassa sui piccoli pacchi dal 2026 e quanto costa: la novità in Manovra

A partire dal 2026, entrerà in vigore una nuova tassa di due euro sui piccoli pacchi fino a 150 euro, come previsto dalla legge di bilancio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.