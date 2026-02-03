Le tariffe della Tari tassa sui rifiuti sono diminuite del 12,78%

La tassa sui rifiuti a Pescara si riduce del 12,78% rispetto all’anno scorso. Nel 2024 si pagavano 413 euro, quest’anno si scende a 360 euro. La diminuzione fa salire il confronto con la media nazionale, che si ferma a circa 350 euro. La variazione si nota chiaramente, portando un po’ di sollievo per le famiglie e le imprese del territorio.

La tassa sui rifiuti (Tari) nel comune di Pescara è diminuita del 12,78% passando dai 413 euro del 2024 a 360 euro del 2025, rispetto a una media nazionale che si attesta sui 350 euro.Come riporta l'Ansa, a fornire il dato è lo studio svolto dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

