Turismo e sviluppo | Tassa di soggiorno I tempi vanno rivisti

Il presidente provinciale di Assohotel, Pietro Gavazzi, ha partecipato a un incontro con il Comune per discutere della tassa di soggiorno. Gavazzi ha detto che il settore turistico ha bisogno di tempi più chiari e più flessibili, anche se la discussione è rimasta aperta. Le preoccupazioni degli operatori non sono scomparse, ma si cerca di trovare un equilibrio.

"Un confronto costruttivo ma permangono le preoccupazioni". E' il commento del presidente provinciale di Assohotel Pietro Gavazzi che in rappresentanza di Confesercenti ha partecipato all'incontro con il Comune per parlra del settore turismo. "Il nodo più delicato – dice Gavazzi – resta l'applicazione dell' imposta di soggiorno. Pur apprezzando la scelta annunciata dall'Amministrazione di non procedere all'aumento di ulteriori 0,50 euro, Confesercenti esprime forte preoccupazione per l'intenzione di uniformare l'imposta ed estenderne il periodo di applicazione già dal 2026". "Molte strutture – spiega Pietro Gavazzi – hanno già contratti chiusi con tour operator e clienti privati, con tariffe definite nei mesi scorsi.

