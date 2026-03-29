Decreto fiscale la tassa sui pacchi slitta al 1° luglio 2026

Il decreto fiscale ha disposto il rinvio dell’applicazione della tassa di 2 euro sui pacchi di provenienza extra Ue. La misura, introdotta dalla manovra del 2026, entrerà in vigore dal primo luglio 2026. La tassa riguarda i piccoli pacchi spediti da paesi al di fuori dell’Unione Europea e riguarda tutti i contribuenti interessati a questa tipologia di spedizioni.

Slitta al 1° luglio la tassa da 2 euro, introdotta dalla manovra 2026, sui piccoli pacchi di provenienza extra Ue. Nei giorni scorsi il ministero dell'Economia guidato da Giancarlo Giorgetti aveva annunciato l'intenzione di inserire il rinvio in un "provvedimento legislativo di prossima emanazione". E il veicolo normativo è stato individuato nel decreto fiscale. Dopo la sconfitta al referendum il governo Meloni prova a ripartire con una misura tanto attesa da imprese e operatori economici. Venerdì 27 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che contiene il rinvio della misura. "Ferma restando l’attività di... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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