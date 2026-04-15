Tartarini Gaia | Sostituiremo i tubi usurati

Un rappresentante comunale ha annunciato che i tratti più vecchi della rete idrica saranno completamente sostituiti. L’intervento riguarda le sezioni più usurate dell’acquedotto, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio. L’amministrazione ha chiesto ai cittadini di avere pazienza mentre vengono effettuate le operazioni di sostituzione. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di completamento o sui costi dell’intervento.

"I tratti più vetusti della rete acquedottistica saranno tutti sostituiti: ai cittadini chiediamo un po’ di pazienza visto che complessivamente dobbiamo gestire qualcosa come 5.200 chilometri di condotte". A replicare ai cittadini di Strettoia, arrabbiati per l’ennesimo guasto alle tubazioni avvenuto domenica scorsa in via delle Mimose, a Montiscendi, è Simone Tartarini (nella foto), membro del Cda di Gaia. L’accusa di "menefreghismo" indirizzata al gestore idrico viene infatti rigettata da Tartarini. "Capisco le lamentele dei residenti – dice infatti – in quanto l’acqua è un bene prezioso come ripetiamo ogni volta che andiamo nelle scuole del territorio per fare ’lezione’ agli alunni sull’importanza della risorsa idrica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tartarini (Gaia): "Sostituiremo i tubi usurati" Leggi anche: Villaggio degli Sposi, giochi usurati al parco: “Un pericolo per i bambini” Abitanti dell’Eur contro gli abbattimenti dei pini. Il municipio: “Piante pericolose, le sostituiremo”Gli interventi sulle alberature di viale dell'Oceano Atlantico all'Eur preoccupano i cittadini.