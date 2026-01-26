Abitanti dell’Eur contro gli abbattimenti dei pini Il municipio | Piante pericolose le sostituiremo

Gli abitanti dell’Eur esprimono preoccupazione per gli interventi sulle alberature di viale dell'Oceano Atlantico, motivati dalla necessità di rimuovere pini considerati pericolosi. Il municipio ha assicurato che le piante saranno sostituite con nuove essenze. Dopo le discussioni su viale Europa, l’attenzione si sposta sulla gestione delle alberature in questa zona, evidenziando l’importanza di un intervento equilibrato tra sicurezza e tutela ambientale.

Gli interventi sulle alberature di viale dell'Oceano Atlantico all'Eur preoccupano i cittadini. Dopo le polemiche su viale Europa, l'attenzione si sposta a meno di tre chilometri di distanza. Due interventi completamente diversi per entità, ma che hanno in entrambi i casi mobilitato gli abitanti. Il 24 gennaio sono iniziati interventi di potatura e abbattimento su viale dell'Oceano Atlantico. Come spiegato dall'assessore all'Ambiente del IX municipio, Augusto Gregori, si tratta del taglio “di solamente due pini, poiché pericolosi, mentre per il resto sono potature”.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su abitanti abbattimenti

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La Bulgaria adotta l'euro. Lagarde: 'Insieme contro l'incertezza'Banconote e monete in euro sono da oggi ufficialmente in circolazione in Bulgaria, che dopo oltre un secolo dà l'addio al lev e diventa il 21esimo paese membro dell'Eurozona. Un traguardo per il paese ... ansa.it

RTTR La Televisione. . POLEMICA SUGLI ABBATTIMENTI DEI LUPI Prosegue l'iter per il declassamento dello status dei lupi in Italia, spinto dal recente provvedimento firmato dal ministro Pichetto Fratin. Per il presidente del consiglio regionale Paccher si tratt - facebook.com facebook