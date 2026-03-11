Villaggio degli Sposi giochi usurati al parco | Un pericolo per i bambini

La Lega cittadina ha segnalato lo stato di deterioramento dei giochi nel parco del centro sportivo Don Bepo Vavassori nel quartiere Villaggio degli Sposi. Secondo quanto riferito, le strutture risultano usurate e potrebbero rappresentare un pericolo per i bambini che frequentano l’area. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali per un intervento.

Bergamo. La Lega cittadina richiama l'attenzione sulla situazione del parco giochi all'interno del centro sportivo Don Bepo Vavassori nel quartiere Villaggio degli Sposi. Alessandro Carrara, consigliere comunale del Carroccio, ha depositato un'interrogazione scritta per segnalare all'amministrazione le necessità di manutenzione di alcune attrezzature nell'area. "Negli ultimi mesi – scrive il consigliere di minoranza – ho ricevuto diverse segnalazioni da genitori che lamentano il deterioramento di alcuni giochi nel parco, in particolare la presenza di funi di arrampicata usurate e sfilacciate con i cavi metallici interni esposti. Circostanza che rappresenta un potenziale pericolo per i bambini che utilizzano l'attrezzatura".