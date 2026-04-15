Tari che battaglia Confesercenti attacca ’Aumenti scontrollati In 6 anni raddoppiata’

La tassa sui rifiuti, nota come Tari, resta un tema caldo per gli esercenti. Secondo quanto dichiarato da un’associazione di categoria, in sei anni il costo è più che raddoppiato, con aumenti annuali che si sono susseguiti senza sosta. La questione continua a suscitare polemiche tra chi gestisce attività commerciali, che si trovano a fronteggiare incrementi che, secondo quanto riferito, sono stati senza controlli.

La Tari continua ad essere la bestia nera degli esercenti. "Tutti gli anni dobbiamo sottostare agli aumenti: dal 2019 la tassa è raddoppiata". Massimiliano Mei, presidente provinciale Confesercenti, entra nella questione Tari, vecchio cavallo di battaglia proprio dell’associazione di categoria che lo scorso anno aveva anche lanciato la campagna "Chiuso per Tari". In merito alla polemica in corso e che vede contrapposti alcuni Comuni, Mei precisa che "Comuni, Provincia, associazioni di categoria devono remare tutti nella stessa direzione, in maniera unita e concorde per migliorare il sistema. È inutile e anzi dannoso farsi la guerra, perché così la nave continua ad affondare e nessuno spala l’acqua".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tari, che battaglia. Confesercenti attacca ’Aumenti scontrollati. In 6 anni raddoppiata’ Nilla Tari confermata presidente Confesercenti del coordinamento ValdisieveFirenze, 4 febbraio 2026 – Nilla Tari è stata confermata presidente Confesercenti del coordinamento Valdisieve, mentre Sonia Trespoli è stata... Aumenti carburante, Confesercenti Campania: “600 euro di rincari per famiglie”Il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo denuncia il rischio di crisi dell’export made in Campania e per tutte le attività a seguito...