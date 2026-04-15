TARI 2026 | arriva il nuovo calcolo ARERA rischio conguagli per le famiglie
Nel 2026, le famiglie italiane dovranno affrontare un nuovo metodo di calcolo della tassa sui rifiuti, deciso dall'ARERA. La revisione delle tariffe comporta un ricalcolo strutturale e una proroga nelle scadenze comunali. Questa situazione potrebbe comportare conguagli sui pagamenti già effettuati, creando possibili variazioni nelle somme da versare. La modifica riguarda l’intero sistema di tassazione e interessa tutti i nuclei familiari del paese.
Le famiglie italiane si troveranno a gestire una nuova dinamica nei pagamenti della tassa sui rifiuti nel corso del 2026, a causa di un ricalcolo strutturale delle tariffe e di una proroga nelle scadenze comunali. Il passaggio al nuovo modello tariffario nazionale e la flessibilità concessa agli enti locali per l’approvazione dei regolamenti potrebbero generare conguagli imprevisti nella seconda metà dell’anno. Il quadro normativo che disciplina il contributo per il servizio di raccolta e smaltimento sta subendo una trasformazione profonda, guidata dall’introduzione del sistema MTR-3 elaborato da ARERA. Questo nuovo paradigma, che reggerà per l’intero triennio 2026-2029, mira a stabilire importi più vicini ai costi effettivi del servizio, basandosi su parametri tecnici come il fabbisogno standard.🔗 Leggi su Ameve.eu
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