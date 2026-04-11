Michele Padovano ha espresso le sue opinioni riguardo al rinnovo di Spalletti, affermando che ritiene meritato l’accordo con l’allenatore. Ha inoltre precisato che si dovrà attendere un certo periodo di tempo per capire se il tecnico toscano sarà in grado di costruire un ciclo vincente. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla valutazione delle future performance e sulla possibilità di confermare la validità della scelta fatta.

di Angelo Ciarletta Michele Padovano non ha dubbi sul rinnovo di Spalletti, ma ha le idee chiare su quando sapremo se il toscano è l’uomo giusto per aprire un ciclo. Michele Padovano ha parlato a La Stampa di Juventus e del rinnovo di contrato firmato ieri da Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LE PAROLE DI PADOVANO – « Se l’è meritato perché ha sistemato le cose e nessuno può negarlo. Ora è diventato il capopopolo, conquistare i tifosi non era così semplice. Ma che sia o meno l’uomo giusto per costruire un ciclo lo scopriremo solo più avanti Quando? Quando avremo visto la Juve tornare a vincere lo scudetto o qualcosa di importante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padovano non ha dubbi: «Spalletti ha meritato il rinnovo. Ecco quando scopriremo se è l’uomo giusto per costruire un ciclo»

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Legrottaglie non ha dubbi: «Spalletti è il condottiero giusto per riportare in alto la Juve. Ecco chi prenderei sul mercato»di Redazione JuventusNews24Nicola Legrottaglie ha parlato di Juventus e del futuro bianconero, facendo riferimento anche al mercato e a Spalletti.