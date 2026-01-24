In vista della 22ª giornata di Serie A, Allegri ha commentato la visita di Cardinale e il momento del Milan. Il tecnico ha sottolineato il buon lavoro di Gasperini e ha annunciato le assenze per la partita contro la Roma. La conferenza ha offerto un quadro chiaro sulla preparazione della squadra e le prospettive per il prossimo impegno ufficiale.

Mercato Cagliari, colpo Albarracín: l’attaccante del Boston River è in arrivo. Svelati i dettagli Calciomercato Inter, tutto pronto per quel ritorno? I tifosi nerazzurri si schierano, ecco gli aggiornamenti Mercato Lazio, emerge un retroscena sul difensore! Adesso cambia tutto, ecco cosa può succedere Morto Nazzareno Canuti: il mondo del calcio piange la scomparsa dell’ex Inter e Milan. Aveva 70 anni Vincenzo Grella racconta: «Arrivo in Italia? Un caso, un assist dello zio di Vieri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Allegri pre Roma Milan: «La visita di Cardinale ha fatto piacere a tutti. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, ecco chi non ci sarà»

Impallomeni: “Roma-Milan? Mi aspetto un blocco basso da Allegri. Max sta facendo un ottimo lavoro”Stefano Impallomeni ha analizzato la prossima sfida tra Roma e Milan, prevedendo un approccio difensivo da parte di Allegri.

Leggi anche: Juventus-Roma, Spalletti parla in conferenza stampa: “Mi ha fatto piacere vedere i ragazzi allenarsi in maniera corretta. Gasperini un modello, ha inventato un modo”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ALLEGRI CONFERENZA STAMPA PRE FIORENTINA MILAN:ABBIAMO I PUNTI CHE MERITIAMO, NON VOGLIO...

Argomenti discussi: Massimiliano Allegri, al conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Allegri: Ridurre i nostri risultati alla fortuna è una mancanza di rispetto. Col Lecce turnover; Allegri risponde alle critiche: Como snodo cruciale. Noi fortunati? Mancanza di rispetto; Milan, Allegri: Leao sta bene, niente Como per Pavlovic e Fullkrug. Valuto la difesa a 4.

Conferenza stampa pre Roma-Milan: dove e quando seguire le parole di Mister AllegriArrivatI alla vigilia di Roma-Milan, big match di domenica sera che si giocherà alle 20:45 all'Olimpico. Oggi è dunque la giornata della conferenza stampa pre-partita ... milannews.it

Roma-Milan, alle 12 parla Allegri. Segui qui la diretta della conferenzaMassimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, sfida valida per la 22esima giornata di. tuttomercatoweb.com

Jannik Sinner in conferenza stampa ha parlato di come si possano affrontare le temperature elevate durante i match: "La pre-stagione a Dubai serve per prepararsi a questo caldo. Oltretutto stanotte non ho dormito come avrei voluto, magari ha inciso oppur x.com

Il regista e sceneggiatore è stato ospite del format "La conferenza Stampa" disponibile su Raiplay - facebook.com facebook