Tarasconi obbligata a ricandidarsi anche se ha combinato disastri
Sabato 18 aprile si è svolto a Milano, in piazza Duomo, l’evento intitolato “Senza paura: in Europa padroni a casa nostra”. Alla manifestazione hanno partecipato il leader di un partito nazionale e rappresentanti dei principali partiti europei alleati. L’appuntamento ha visto un’ampia partecipazione di pubblico e ha coinvolto interventi di diversi esponenti politici, incentrati sul tema dell’identità europea e della sovranità nazionale.
“Senza paura: in Europa padroni a casa nostra”, è l’evento organizzato a Milano, in piazza Duomo, sabato 18 aprile, alla presenza di Matteo Salvini e con gli interventi dei leader dei partiti europei alleati della Lega. È un evento organizzato dai Patrioti Europei, gruppo europarlamentare che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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