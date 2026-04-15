Tarasconi obbligata a ricandidarsi anche se ha combinato disastri

Sabato 18 aprile si è svolto a Milano, in piazza Duomo, l’evento intitolato “Senza paura: in Europa padroni a casa nostra”. Alla manifestazione hanno partecipato il leader di un partito nazionale e rappresentanti dei principali partiti europei alleati. L’appuntamento ha visto un’ampia partecipazione di pubblico e ha coinvolto interventi di diversi esponenti politici, incentrati sul tema dell’identità europea e della sovranità nazionale.