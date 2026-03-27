Guerre e crisi | è ora di chiedere conto a Trump e alle destre dei disastri che hanno combinato

Le dichiarazioni di Lagarde sulla durata della crisi energetica si uniscono alle previsioni di Moody's, che indica un aumento della probabilità di recessione negli Stati Uniti. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti si trova in difficoltà nel tentativo di risolvere la situazione legata all’Iran. Le notizie arrivano in un momento di tensioni globali e crisi economiche che coinvolgono più aree del mondo.

Lagarde della Bce parla di crisi energetica che durerà anni. E Moody's dice che la recessione Usa è sempre più probabile, mentre Trump non sa più come uscire dal pantano irananiano in cui si è cacciato. Eccolo, il mondo che piaceva alle destre. Sicuri che sia stata la scelta migliore?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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