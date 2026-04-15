Domani alle 16 nella Concattedrale di Taranto si terranno i funerali di Massimo Musciacchio, un uomo di 54 anni deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal quotidiano locale, che ha riportato i dettagli relativi all’evento. La cerimonia funebre sarà aperta alla partecipazione di parenti e amici.

Tarantini Time Quotidiano Si svolgeranno domani, 16 aprile, alle ore 16 nella Concattedrale di Taranto, i funerali di Massimo Musciacchio, il motociclista di 54 anni scomparso nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale. La salma sarà esposta presso la concessionaria Musciacchio, dove già oggi, dalle 18.30 alle 24, amici e conoscenti potranno raccogliersi per un ultimo saluto. Domani mattina, dalle ore 9, sarà nuovamente possibile rendere omaggio prima della cerimonia funebre. Molto conosciuto in città, Musciacchio era titolare di una concessionaria BMW Motorrad e presidente del Moto Club Taranto Lama, punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, l’addio a Massimo Musciacchio: funerali domani in Concattedrale

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