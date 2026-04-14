Addio a Gianfranco De Simone ' o Fornaro amico di tutti | domani i funerali a Torelli

Mercogliano piange Gianfranco De Simone, 49 anni, trovato senza vita giovedì scorso in contrada Rivarano, a Monteforte. I funerali si terranno domani, mercoledì 15 aprile, con partenza alle 15.30 dalla Casa Funeraria Irpinia di Torrette e funzione religiosa alle 16.00 nella Chiesa di San Nicola.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

La morte di Gianfranco De Simone: prima l'autopsia, poi i funeraliGianfranco De Simone aveva 49 anni e faceva il fornaio a Torelli, una frazione di Mercogliano, in provincia di Avellino.

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