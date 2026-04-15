Il sindaco di Taranto ha emesso un’ordinanza che impone la sospensione delle attività della centrale termoelettrica situata all’interno dell’area siderurgica, con un termine di trenta giorni. La decisione si basa sulla valutazione che l’impianto possa rappresentare un rischio per la salute pubblica. La centrale, parte dell’ex stabilimento siderurgico, dovrà fermarsi entro il mese successivo alla notifica dell’ordinanza.

Con un’ordinanza il Comune di Taranto dispone la sospensione, entro 30 giorni, delle attività della Centrale termoelettrica interna all’ex Ilva, perché potenzialmente pericolosa per la salute pubblica. L’azienda non ha ancora presentato la Valutazione del danno sanitario né il Piano di Riduzione del rischio sulle emissioni, in mancanza del quale la Regione diffida il soggetto ad adempiere l’obbligo entro un mese. Atteso il principio di precauzione ambientale il sindaco Bitetti ha emesso ordinanza di sospensione dell’impianto, trasmessa al ministero dell’Ambiente, al prefetto, all’Ispra, all’Arpa e a tutte le autorità di competenza. L'articolo Taranto, centrale termoelettrica interna al siderurgico: sospensione delle attività entro trenta giorni Ordinanza del sindaco proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Ex Ilva, il sindaco di Taranto ordina la sospensione della centrale termoelettricaIl sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione dell'esercizio della centrale termoelettrica dell'ex Ilva,...

Ex Ilva Taranto: il sindaco ordina lo stop alla centrale termoelettricaIl sindaco di Taranto Pietro Bitetti, di firmare un’ordinanza che dispone la sospensione dell’esercizio della centrale termoelettrica dell’ex Ilva.