A Brugherio è stata chiusa un'officina non autorizzata che ospitava 35 veicoli riparati illegalmente. Durante i controlli, sono stati sequestrati 35 veicoli abbandonati e sono state elevate multe per diverse infrazioni. È stato inoltre individuato un cliente che si è presentato a ritirare la propria vettura mentre gli agenti erano sul posto, in presenza di un deposito di auto lasciate senza licenza.

Brugherio (Monza e Brianza), 11 aprile 2026 – Un grande deposito di auto abbandonate, un' officina abusiva dove si riparavano anche 35 macchine “in nero”, danni ambientali e addirittura un cliente arrivato a ritirare la propria vettura sotto gli occhi degli agenti. Una vasta operazione congiunta delle polizie locali di Brugherio e Cologno Monzese ha portato alla luce una serie di gravi illeciti su un'area di confine tra i due comuni, da tempo al centro di segnalazioni ed esposti da parte di cittadini e istituzioni. L'intervento, scattato ieri alle 9 e conclusosi soltanto alle 17.30 senza una pausa, ha visto l'impiego complessivo di circa 15 agenti, tre veicoli per ciascun Comando e il supporto di un carro attrezzi per le rimozioni effettuate nel corso della mattinata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiusa l’officina abusiva a Brugherio: sequestrati 35 veicoli abbandonati e multe per gravi illeciti

Rifiuti illeciti nell’officina abusiva. Per il titolare denuncia e mega multaNon solo irregolarità sotto il profilo della sicurezza sul lavoro e delle norme a tutela dell’ambiente.

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