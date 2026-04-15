Talamona e Villa di Tirano hanno i loro nuovi Atm Postamat

Poste Italiane ha installato due nuovi ATM Postamat nelle località di Talamona e Villa di Tirano. I nuovi sportelli sono dotati di tecnologia touch e di un processore avanzato che permette di eseguire operazioni di prelievo e pagamento in modo più rapido. Entrambi gli ATM sono operativi e accessibili ai cittadini per le loro esigenze di gestione del denaro.

Poste Italiane ha attivato due nuovi ATM Postamat a Talamona e Villa di Tirano.Gli ATM Postamat sono dotati di una tecnologia di ultima generazione con funzionalità touch e processore che velocizza le operazioni di prelievo o pagamento e consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Poste, nuovi Atm Postamat a Perino e VernascaPoste Italiane ha installato negli uffici di Perino, frazione di Coli, e Vernasca due ATM Postamat dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e... All'ufficio postale di Santa Luce installato un nuovo ATM PostamatIl nuovo sportello è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Petardi nel bosco innescano incendio a Valfurva, denunciati quattro giovani inglesi; Convalidato l’arresto del 37enne del Congo che ha preso a sassate una donna. Villa di Tirano potenzia la rete dei servizi: attivato nuovo Postamat di ultima generazioneUn aggiornamento concreto nei servizi di prossimità per Villa di Tirano. Poste Italiane ha attivato in Piazza Torelli un nuovo ATM Postamat, progettato per semplificare le operazioni quotidiane e intr ... intornotirano.it Commemorazione dei martiri della Resistenza a Villa di TiranoGregorio Canti, Vitale Ghiroldi, Vittorio Negri, Giovanni Scilini, Giovanni Venturini sono nomi probabilmente del tutto sconosciuti alle nuove generazioni. Eppure sono le generalità di giovani partigi ... intornotirano.it https://www.intornotirano.it/articoli/cronaca/commemorazione-dei-martiri-della-resistenza-a-villa-di-tirano - facebook.com facebook Commemorazione dei martiri della Resistenza a Villa di Tirano x.com