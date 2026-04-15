Taglio siepi Portate via dodici auto

Nel corso di un intervento di taglio siepi, sono state rimosse dodici auto che risultavano parcheggiate in modo irregolare. Ai proprietari delle vetture sono state contestate multe per divieto di sosta, e dovranno pagare circa 80 euro ciascuno per la rimozione. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici del divieto di sosta o sulla data dell'intervento.

Sono state rimosse dodici auto. Ai proprietari è stata poi elevata la multa per il divieto di sosta a cui dovrà aggiungersi anche il costo della rimozione che ammonta a circa 80 euro per ciascuno. È successo ieri mattina in zona Coop San Marco, aeroporto. Più carro attrezzi hanno rimosso le auto parcheggiate lungo la siepe per la potatura programmata, non senza lamentele. Il caso è stato anche riportato sulla sezione "Segnalazioni" della pagina Facebook “Sei di Pisa se“ con la foto (in alto) proprio di due vetture mente vengono rimosse. Seguono messaggi di protesta al post. "Sarebbe stato meglio se avessero chiamato dal microfono della Coop come sentiamo di solito per farla spostare! Ma oramai è diventato un mondo che si fa tutto solo per soldi!", si legge in uno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Taglio siepi. Portate via dodici auto Incendio nella notte in un palazzo di via Crespi: dodici persone evacuate, sette persone portate in ospedaleMilano, 6 febbraio 2026 – Tredici persone, sette delle quali sono state portate in ospedale, sono rimaste coinvolte in un incendio accaduto alle 3... Leggi anche: Scontro auto-scooter: tre persone portate in ospedale